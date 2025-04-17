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Я хотів бути чорним, – Стів Неш розповів про вплив на його любов до баскетболу

Олексій Погорелов — 17 квітня 2025, 12:55
Стів Неш
Стів Неш
Instagram Стіва Неша

Дворазовий MVP НБА Стів Неш зізнався, що на його любов до баскетболу сильно вплинула культура чорношкірих гравців.

Про це 51-річний канадець розповів ЛеБрону Джеймсу у подкасті "Mind the Game".

Неш розповів про своє дитинство, як він почав займатися баскетболом та хто мав серйозний вплив на його любов до цього виду спорту.

Стів пояснив, що спортсмени, якими він захоплювався, і культура навколо баскетболу глибоко резонували з ним, що призвело до бажання наслідувати їх.

"Почав грати в баскетбол, закохався в нього. Перші Air Jordan 1, реклама Спайка Лі, коли я був у восьмому класі, коли я почав грати. Я думав, що цей світ дивовижний.

Давай також будемо відвертими: я хотів бути чорним. Всі найкращі гравці світу були чорношкірими, всі найкращі репери... Тож я намагався наслідувати будь-кого, хто мав у собі щось таке", – сказав Неш.

За свою кар'єру Стів Неш провів 1217 матчів, у яких в середньому набирав 14,3 очка, 3 підбирання та 8,5 передачі. Захисник реалізував 49.0% кидків з гри та 42.8% триочкових.

Після ігрової кар'єи Неш невдало спробував себе у ролі тренера в Брукліні. З листопада 2022 року він залишається без роботи.

Раніше стало відомо, коли Даллас очікує на повернення Кайрі Ірвінга, колишнього підопічного Стіва Неша в Нетс.

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