Від 10 до 60 тисяч доларів: екслегіонер Шахтаря розповів про преміальні в команді на початку нульових

Колишній румунський футболіст Маріан Аліуце пригадав, що найбільше йому подобалися преміальні в донецькому Шахтарі. За його словами, призові за перемогу над Динамо сягали 60 тисяч доларів.

Слова Маріана наводить ProSport.ro.

"Мені не подобалося сидіти на лавці запасних. Я хотів грати, тому що бонуси були дуже високі. Найменший бонус був 10 тисяч за матч. Дербі з Динамо? 50-60 тисяч. До Шахтаря у мене були контракти 7 і 10 тисяч доларів на рік, а преміальні 300 і 500, максимум 1000 доларів. Я не міг повірити, які там премії", – сказав Маріан.

Румунський хавбек грав за Шахтар з 2000 до 2002 року. У Вищій лізі він зіграв за клуб 47 матчів і забив 1 гол. Він допоміг "гірникам" завоювати перше чемпіонство.

Потім виступав за Стяуа і Рапід Бухарест, а сезон 2005/06 Аліуце провів у складі донецького Металурга, з яким став бронзовим призером чемпіонату України. За збірну Румунії зіграв 5 матчів.

Нагадаємо, Кривбас та Шахтар зіграли найдовший матч в історії чемпіонатів України.