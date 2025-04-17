Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Ван Дейком

Центральний захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк продовжив контракт із Ліверпулем.

Про це оголосила пресслужба англійського клубу.

Новий контракт розрахований на два роки – до літа 2027 року. Термін дії попередньої угоди завершувався наприкінці поточного сезону.

"Я дуже щасливий, дуже пишаюся цим. Очевидно, що є так багато емоцій, які проходять через мою голову прямо зараз, коли я говорю про це. Це почуття гордості, це почуття радості. Це просто неймовірно. Подорож, яку я пройшов у своїй кар'єрі, і можливість продовжити її ще на 2 роки в цьому клубі – це дивовижно, і я дуже щасливий", – заявив гравець.

Ван Дейк перейшов у Ліверпуль в січні 2018 року з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів, ставши найдорожчим захисником у історії футболу. 33-річний нідерландець провів за Ліверпуль 314 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 27 голами та 13 асистами. Виграв з командою Лігу чемпіонів 2019 року та АПЛ 2020 року.

Нагадаємо, минулого тижня Ліверпуль продовжив контракт із ще однією зіркою клубу – Мохамедом Салахом.