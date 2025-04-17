Кейн: У Баварії було достатньо моментів

Форвард Баварії Гаррі Кейн поділився своєю думкою щодо причин вильоту від Інтера у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (поразка 3:4 за сумою двох матчів).

31-річного англійця цитує пресслужба мюнхенського клубу.

"Причин багато. Очевидно, що важко йти з поля після того, як ми віддали все заради перемоги. У нас було достатньо моментів в обох іграх, щоб забити більше голів. Ми пропустити два голи зі стандартів – це неприємно. Ми були дуже близькі наприкінці, але в таких великих іграх усе зводиться до моментів, і вони використовували їх краще, ніж ми.

Це був довгий, важкий сезон у Лізі чемпіонів із великою кількістю ігор – вочевидь, але я відчував, що ми стаємо кращими в міру розвитку змагання. Якщо озирнутися на обидва матчі, то можна виразно сказати, що ми можемо перемогти будь-яку команду у світі. Але це футбол, ми не повинні дозволити йому зіпсувати сезон. У нас є шанс повернути собі титул у Бундеслізі", – заявив Кейн.