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Бетіс продовжив контракт із перспективним півзахисником

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 16:12
Бетіс продовжив контракт із перспективним півзахисником
Серхі Альтіміра
ФК Бетіс

Бетіс оголосив про підписання нового контракт із перспективним півзахисником Серхі Альтімірой.

Про це повідомляє пресслужба "вердібланкос".

Нова угода розрахована до літа 2029 року і матиме клаусулу 60 мільйонів євро. Це було зроблено на тлі повідомлень ЗМІ про інтерес Манчестер Сіті до Альтіміри.

У сезоні-2024/25 23-річний хавбек зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює Серхі у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Бетіс оптимістично налаштований щодо викупу контракту Антоні.

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