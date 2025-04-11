Бетіс продовжив контракт із перспективним півзахисником

Бетіс оголосив про підписання нового контракт із перспективним півзахисником Серхі Альтімірой.

Про це повідомляє пресслужба "вердібланкос".

Нова угода розрахована до літа 2029 року і матиме клаусулу 60 мільйонів євро. Це було зроблено на тлі повідомлень ЗМІ про інтерес Манчестер Сіті до Альтіміри.

📣 OFICIAL | El #RealBetis y Sergi Altimira han llegado a un acuerdo para la extensión de su contrato hasta 2029 😃🙌



¡Continuemos esta aventura juntos, @AltimiraSergi! 💎🔝 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 11, 2025

У сезоні-2024/25 23-річний хавбек зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює Серхі у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Бетіс оптимістично налаштований щодо викупу контракту Антоні.