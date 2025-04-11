Українка завершила чемпіонат Європи з шахів у десятці кращих

Українська шахістка Анна Ушеніна завершила чемпіонат Європи з шахів із класичним контролем часу у десятці кращих.

Спортсменка посіла 7 місце, а виграла турнір представниця Сербії Теодора Іняц.

Ушеніна набрала 7 очок з 10 можливих, розділивши 5-10 місця, але за додатковими показниками у фінальному рейтингу посіла саме сьому сходинку.

Переможниця Іняц програла перший тур, але згодом виграла 9 партій поспіль, не залишивши шансів переслідувачкам.

Інша представниця України, Наталія Жукова, посіла 21 місце із 6,5 очок в активі.

Зазначимо, що турнір відбувався у Греції на острові Родос, а призовий фонд складав 60 000 євро.

Раніше повідомлялось, що Анна Музичук обійшла росіянку в оновленому рейтингу ЕЛО.