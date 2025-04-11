Визначилась заміна Розіцкі у поєдинку проти Баду Джека

Чемпіон WBC у відпустці Ноель Мікаелян (27-2, 12 KO) замінить Раяна Розіцкі (20-1-1, 19 КО) у поєдинку проти володаря поясу WBC у важкій вазі Баду Джека (28-3-3 17 КО).

Про це повідомляє The Ring.

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Джек востаннє бився в лютому 2023 року в Ер-Ріяді, коли він зупинив Джуніора Макабу в 12 раунді у поєдинку за титул.

Мікаелян свій останній бій також провів проти Макабу у листопаді 2023 року та здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.

Їх бій відбудеться в Ер-Ріяді 3 травня в андеркарді бою між Саулем Альваресом і Вільямом Скаллом.

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