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Наполі втратив ключового захисника на декілька тижнів

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 15:55
Наполі втратив ключового захисника на декілька тижнів
Алессандро Буонджорно
Getty Images

Центральний захисник Наполі Алессандро Буонджорно отримав м’язову травму в розпал чемпіонської гонки в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба неаполітанського клубу.

За їхньою інформацією, у Буонджорно тендинопатія довгого привідного м'яза стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, орієнтовані терміни відновлення – від двох до чотирьох тижнів.

25-річний захисник збірної Італії точно пропустить два наступних матчі команди Антоніо Конте в чемпіонаті Італії – проти Емполі та Монци 14 і 19 квітня відповідно.

У поточному сезоні на рахунку Буонджорно 1 гол у 22 матчах за Наполі в усіх турнірах.

Вчора повідомлялося про те, що Наполі хоче придбати у Інтера центрального півзахисника збірної Італії Давіде Фраттезі.

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