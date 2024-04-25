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Конкурент Бенфіки Трубіна продовжив контракт з наставником

Сьогодні 18:12 121 0
Конкурент Бенфіки Трубіна продовжив контракт з наставником
#Порту

Джерело - Чемпіон.

Португальський Порту пролонгував контракт з головним тренером команди Сержіу Консейсану.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 49-річним португальським фахівцем розрахована до літа 2028 року.

Консейсан обіймає посаду головного тренера Порту з літа 2017 року. Він є вихованцем драконів, і як гравець виступав за свій рідний клуб у 1993-1998 і 2004 роках.

Останнім часом інтерес до Сержіу  проявляла кілька відомих європейських клубів, включно з італійським Міланом, який шукає заміну Стефано Піолі.

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