Конкурент Бенфіки Трубіна продовжив контракт з наставником

Португальський Порту пролонгував контракт з головним тренером команди Сержіу Консейсану.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 49-річним португальським фахівцем розрахована до літа 2028 року.

Консейсан обіймає посаду головного тренера Порту з літа 2017 року. Він є вихованцем драконів, і як гравець виступав за свій рідний клуб у 1993-1998 і 2004 роках.

Останнім часом інтерес до Сержіу проявляла кілька відомих європейських клубів, включно з італійським Міланом, який шукає заміну Стефано Піолі.

