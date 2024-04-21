Хаві може очолити топклуб Серії А

Джерело - Sky Sport Italia.

Керівництво Мілана розглядає головного тренера Барселони Хаві Ернандеса як потенційну заміну Стефано Піолі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Зазначається, що іспанський спеціаліст входить до шорт-листа кандидатів на посаду наставника клубу. Також Мілан стежить за Рубеном Аморімом зі Спортинга, тренером Астон Вілли Унаї Емері та Сержіу Консейсау, який очолює Порту.

Нагадаємо, напередодні каталонський клуб вилетів з Ліги Чемпіонів після розгромної поразки від ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу. Нещодавно повідомлялося, що Хаві можуть звільнити, якщо Барселона програє Реалу.