Проведіть Клоппа гідно: Каррагер емоційно звернувся до гравців Ліверпуля

Джерело - BBC.

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер закликав гравців команди віддати всі сили в завершальних матчах сезону заради Юргена Клоппа.

Колишній капітан мерсисайдців звернувся до нинішнього покоління гравців Ліверпуля в етері Sky Sports після сенсаційної поразки в мерсисайдському дербі.

"У Ліверпулі взаєимини з головним тренером відрізняються від усіх топ-6 клубів Англії. Проведіть Юргена Клоппа гідно, його спадщина залишиться тут, він абсолютна легенда. Можливо, чемпіонство вже втрачене, але викладіться на повну", — сказав Каррагер.

Поразка від Евертона сильно похитнула чемпіонські амбіції. За чотири тури до кінця чемпіонату Англії команда Юргена Клоппа відстає від Арсенала на 3 очки, але якщо Манчестер Сіті виграє обидва свої перенесені матчі, то мерсисайдці опиняться позаду аж на 5 пунктів.

Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу. "Червоні" претендували на чотири трофеї, але протягом кількох останніх тижнів вилетіли з Кубку Англії, Ліги Європи та погіршили своє становище в чемпіонській гонці АПЛ.