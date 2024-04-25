Головне
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 1149 1
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 255
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 335
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 18867
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 933
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4520 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 447
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8538 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1121
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 691
Прямі трансляції

Проведіть Клоппа гідно: Каррагер емоційно звернувся до гравців Ліверпуля

Сьогодні 14:35 110 0
Проведіть Клоппа гідно: Каррагер емоційно звернувся до гравців Ліверпуля
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - BBC.

Експерт Sky Sports Джеймі Каррагер закликав гравців команди віддати всі сили в завершальних матчах сезону заради Юргена Клоппа. 

Колишній капітан мерсисайдців звернувся до нинішнього покоління гравців Ліверпуля в етері Sky Sports після сенсаційної поразки в мерсисайдському дербі

"У Ліверпулі взаєимини з головним тренером відрізняються від усіх топ-6 клубів Англії. Проведіть Юргена Клоппа гідно, його спадщина залишиться тут, він абсолютна легенда. Можливо, чемпіонство вже втрачене, але викладіться на повну", — сказав Каррагер. 

Поразка від Евертона сильно похитнула чемпіонські амбіції. За чотири тури до кінця чемпіонату Англії команда Юргена Клоппа відстає від Арсенала на 3 очки, але якщо Манчестер Сіті виграє обидва свої перенесені матчі, то мерсисайдці опиняться позаду аж на 5 пунктів.

Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу. "Червоні" претендували на чотири трофеї, але протягом кількох останніх тижнів вилетіли з Кубку Англії, Ліги Європи та погіршили своє становище в чемпіонській гонці АПЛ. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 28201 2
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 1149 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 18867
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4520 1
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8538 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1121
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35682 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99978
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30395
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30934
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93455
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324094