Ліверпуль може найближчим часом підписати угоду з тренером Феєнорда

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може найближчим часом підписати угоду з Ліверпулем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англійський клуб наполягає на переговорах з нідерландською командою найближчим часом, щоб вирішити питання щодо компенсації. Зазначається, що проблем з домовленостями зі спеціалістом та його представником немає.

🚨🔴 Liverpool will insist in talks with Feyenoord also in the next hours to reach an agreement on compensation.#LFC want to get Arne Slot deal done on club side soon, as there's no issue on contact talks with the manager and his representative so far. pic.twitter.com/KvX69POkKD