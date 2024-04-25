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Ліверпуль може найближчим часом підписати угоду з тренером Феєнорда

Сьогодні 12:04 123 0
Ліверпуль може найближчим часом підписати угоду з тренером Феєнорда
#Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може найближчим часом підписати угоду з Ліверпулем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Англійський клуб наполягає на переговорах з нідерландською командою найближчим часом, щоб вирішити питання щодо компенсації. Зазначається, що проблем з домовленостями зі спеціалістом та його представником немає.

Нагадаємо, раніше Ліверпуль хотів запросити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

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