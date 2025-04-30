Це залежить від двох бійців: Воррен – про потенційний бій Джошуа та Ф'юрі

Британський промоутер Френк Воррен оцінив можливість організувати бій Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це промоутер розповів у коментарі talkSPORT.

"Давайте будемо чесними, про цей бій говорили багато-багато років. Він просто не відбувся. Хто знає, можливо, він і відбудеться, але це насправді буде залежати від двох бійців. Якщо вони вирішать це зробити, то зроблять це. Якщо вони цього не зроблять, це буде втрачений момент для британського спорту", – сказав Воррен.

Після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Джошуа у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.