ЛНЗ призначив нового директора з медіа та маркетингу і не тільки

Футбольний клуб ЛНЗ оголосив про зміни в менеджменті клубу.

Про це повідомила пресслужба черкаської команди.

Так, новим операційним директором став Богдан Жало, водночас Антон Кравченко став новим директором з медіа та маркетингу.

35-річний Жало раніше виконував функції керівника академії черкаського клубу.

Як відомо, ЛНЗ продовжує кадрові чистки на тлі невдалих результатів команди.

Нагадаємо, раніше клуб оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директора клубу відповідно.