Збірна України з мініфутболу програла Словаччині на Іграх націй-2025

Збірна України з мініфутболу поступилася Словаччині на Іграх націй 2025.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Українці реалізували контратаку на дев’ятій хвилині: Сергій Кучук змусив капітулювати воротаря суперників, забивши у другому матчі поспіль.

На жаль, довго бути попереду "синьо-жовтим" не вдалося. Вже на 12-й хвилині Марек Блажей сильним дальнім ударом зняв павутину з дев’ятки воріт Казакова.

На перерву команди пішли за 1:1 на табло, а на 31-й хвилині Словаччина забила вдруге, перехиливши шальки терезів на свій бік. Після цього господарі турніру грали за рахунком і зберегли переможні цифри аж до фінального свистка.

Попри поразку, збірна України, маючи одне очко в активі, зберігає шанси на вихід в 1/2 фіналу турніру. Для цього потрібно, щоб Словаччина перемогла Азербайджан із різницею у два м’ячі чи більше в завершальному поєдинку групи.

Ігри націй-2025

Турнір з мініфутболу, 2-й тур, 30 квітня

Словаччина – Україна 2:1

Голи: 0:1 – Кучук, 1:1 – 12 Блажей, 2:1 – 31 Машулович

Матч Словаччина – Азербайджан відбудеться також сьогодні, 30 квітня. Початок зустрічі о 22:15 за Києвом. Трансляція цієї та інших ігор доступна безплатно на Київстар ТБ.

Нагадаємо, у першому матчі "синьо-жовті" зіграли внічию з Азербайджаном.