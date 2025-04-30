Київ-Баскет зрівняв рахунок у фінальній серії з Дніпром

У середу, 30 квітня, відбувся другий матч фінальної серії Суперліги, в якому Київ-Баскет на власному майданчику обіграв Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 73:56.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 35-річний захисник столичного колективу Павло Буренко, в активі якого 26 очок. Також понад 20 очок набрав 18-річний Єгор Сушкін – 22 бали.

Зазначимо, що для Дніпра – це перша поразка у поточному сезоні.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Фінал, другий матч, 30 квітня

Київ-Баскет – Дніпро 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18)

(Рахунок у серії 1:1)

Київ-Баскет: Сушкін 22, Зайцев 0, Буренко 26 + 4 передачі, Клевзуник 14 + 6 підбирань, Сандул 1 + 8 підбирань – старт; Карпюк 5 + 9 підбирань, Сафонов 3, Когут 2, Смітюх 0, Бур 0, Рижков 0, Маярчук 0

Дніпро: Тимофеєнко 9, Конєв 3, Закурдаєв 11 + 6 підбирань, Загреба 13 + 5 підбирань, Горобченко 9 + 5 підбирань + 5 передач – старт; Дубоненко 3, Сорочан 3, Сипало 2 + 5 підбирань, Бондарчук 2, Ліщина 1

Дніпро відкрив рахунок у фінальній серії, впевнено вигравши першу гру на домашньому майданчику — 89:70. Вирішальний, третій матч відбудеться 3 травня у Дніпрі.

Нагадаємо, на шляху до фіналу дніпровський колектив здолав Говерлу та Черкаські Мавпи, а БК Дніпро пройшов Старий Луцьк та Рівне.

Раніше відбувся другий матч бронзової серії Суперліги, в якому Черкаські Мавпи зрівняли рахунок у протистоянні з Рівним.