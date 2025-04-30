Світоліна – про вихід у півфінал у Мадриді: Намагаюся принести для України кілька перемог

Українська тенісистка Еліна Світоліна в інтерв'ю на корті після перемоги над японкою Моюкою Учідзімою в чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді прокоментувала свій вихід у півфінал.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Це чудовий турнір для мене. Нарешті я добре граю тут, в Мадриді. Я насолоджуюся грою на цих кортах, ґрунт настільки гладенький, просто ідеальний. Так що, так, я насолоджуюся своїм виступом. Думаю, що моя подача працює дуже добре. Я дуже задоволена тим, як подаю тут в останні кілька днів, а також, як я подавала минулого тижня.

Так, просто відчуваю, що моя гра на відмінному рівні. Кожен день мені потрібно вносити тактичні корективи в залежності від суперниці, але в цілому я задоволена своїм рівнем", – заявила Світоліна.