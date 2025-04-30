Світоліна – про вихід у півфінал у Мадриді: Намагаюся принести для України кілька перемог
Українська тенісистка Еліна Світоліна в інтерв'ю на корті після перемоги над японкою Моюкою Учідзімою в чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді прокоментувала свій вихід у півфінал.
Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.
"Це чудовий турнір для мене. Нарешті я добре граю тут, в Мадриді. Я насолоджуюся грою на цих кортах, ґрунт настільки гладенький, просто ідеальний. Так що, так, я насолоджуюся своїм виступом. Думаю, що моя подача працює дуже добре. Я дуже задоволена тим, як подаю тут в останні кілька днів, а також, як я подавала минулого тижня.
Так, просто відчуваю, що моя гра на відмінному рівні. Кожен день мені потрібно вносити тактичні корективи в залежності від суперниці, але в цілому я задоволена своїм рівнем", – заявила Світоліна.
Не оминула увагою перша ракетка України важку ситуацію у нашій країні.
"Я черпаю енергію, мотивацію від людей. Коли я повертаюся в Україну, я отримую стільки енергії від усіх людей, які там зараз, які переживають важкі часи. Я просто намагаюся підбадьорити їх і принести для України кілька перемог", – підсумувала своє флешінтерв'ю наша тенісистка.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна легко вийшла у півфінал турніру в Мадриді, розгромивши японку Моюку Учідзіму з рахунком 6:2, 6:1.