Лаціо викупить у Арсенала флангового захисника

Римський Лаціо планує викупити у лондонського Арсенала 25-річного португальського лівого захисника Нуну Тавареша.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нинішній сезон Тавареш проводить у Лаціо на правах оренди. В орендній угоді, яка розрахована до кінця червня поточного року, прописана опція викупу за 5 мільйонів євро, і римський клуб планує її активувати.

У поточному сезоні Тавареш провів за Лаціо 28 матчів у всіх турнірах. У них 25-річний португалець відзначився 9 гольовими передачами. Його трансферна вартість наразі оцінюється у 25 мільйонів євро. У листопаді минулого року Тавареш дебютував за збірну Португалії.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета натякнув на продовження контракту з лідером півзахисту команди Тома Парті.