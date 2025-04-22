Гравець Манчестер Юнайтед терміново залишив матч проти Ліона через операцію сина

Центрбек Манчестер Юнайтед Віктор Лінделеф покинув у перерві гру Ліги Європи проти Ліона через інцидент, пов'язаний із його сином, якого доставили до лікарні.

Про це повідомляє The Athletic.

30-річний швед розпочав матч-відповідь 1/4 фіналу єврокубку на лаві запасних. Але на поле він так і не вийшов, оскільки після першого тайму гравець залишив "Олд Траффорд" через надзвичайну ситуацію, в якій опинився його син Френсіс.

Лінделеф дізнався, що його син отримав важкі поранення, впавши вдома на скляні сходи.

Дружина шведського футболіста Майя описала цей епізод у соціальних мережах. Вона зазначила, що Френсісу знадобилася пластична операція, і він залишиться зі шрамом на лобі на все життя.

"У мого молодшого сина Френсіса була розбита вся голова. Він ганявся за своїм старшим братом Тедом Луї вдома і впав на наші скляні сходи. Його помістили під наркоз. Я вперше пережила щось подібне з одним із моїх дітей. Це було неймовірно неприємно, і це не те, що я хотіла б пережити знову. Всі так переживали, але він продовжує жити так, ніби нічого не сталося. Лікарі кажуть, що у нього залишиться великий шрам на лобі. Але це неважливо – я просто щаслива, що операція пройшла так добре", – написала Майя.

Минулої неділі, 20 квітня, Віктор Лінделеф повернувся на поле в статусі капітана "червоних дияволів" у матчі проти Вулвергемптона (0:1) в 33 турі АПЛ.

У нинішньому сезоні захисник провів 18 поєдинків, відігравши у сумі всього 797 хвилин. Чинний контракт клубу з гравцем закінчиться цього літа і очікується, що футболіст отримає статус вільного агента.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед наблизився до придбання лідера Вулвергемптона.