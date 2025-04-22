Ветеран Хіггінс зізнався, через яку причину йому складно дався перший матч на чемпіонаті світу

Ветеран снукеру Джон Хіггінс перемогою над Джо О'Коннором (10:7) розпочав свої виступи на World Snooker Championship 2025. Він зізнався, що підходив до гри дуже сильно емоційно виснаженим.

Його слова цитує Dailymail.co.uk.

Справа в тому, що тато його дружини тиждень тому переніс серцевий напад. Зараз із ним все добре, він знаходиться вдома.

"Сьогодні я пережив найсильніші емоції за всю кар'єру, виходячи на матч з огляду на всі події останніх днів. Джо демонстрував чудову гру. Повернувшись у номер після першої сесії, я заснув на дві години. І це був найміцніший сон за довгий час. Увечері я почував себе набагато краще. Я віддаватиму всі сили, як і завжди на кожному турнірі. Сьогодні під час деяких ударів я відчув більше впевненості та рішучості. Ймовірно, завдяки перемогам у кількох останніх турнірах. У попередні роки я відчував вагання в ключові моменти. Але сьогодні я зберігав стійкість", – заявив Хіггінс.

49-річний Джон дебютував на чемпіонаті світу ще в 1995 році. За цей час йому вдалося здобути чотири титули чемпіона світу.

Нагадаємо, бельгієць Лука Бресель назвав себе "Роналдінью у світі снукеру".