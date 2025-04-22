Визначилася пара фіналістів жіночої Суперліги-2024/25

Другим фіналістом жіночої української Суперліги з баскетболу став одеський ІнтерХім-СДЮСШОР. Сьогодні, 22 квітня, команда у вирішальному, третьому матчі півфінальної серії обіграла Київ-Баскет із рахунком 66:63.

Суперліга України з баскетболу, жінки – плейоф

1/2 фіналу, третій матч, 22 квітня

ІнтерХім — Київ-Баскет 66:63 (16:18, 11:16, 22:16, 17:13)

Рахунок у серії — 2:1

ІнтерХім: Бондарюк 13 + 13 підбирань, Самбурська 9 + 8 передач, Батуріна 6 + 5 підбирань, Мусієнко 19 + 6 перехоплень, Панькіна 17 + 6 підбирань – старт; Сугак 0, Туровцева 2

Київ-Баскет: Філевич 15 + 8 підбирань, Семенчук 13, Горобець 12 + 8 підбирань, Карєва 11, Завідна 12 + 14 підбирань – старт; Березова 0, Сафонова 0, Радловська 0

Таким чином, у фінальній серії ІнтерХім зіграє з Франківськ-Прикарпаттям, а Київ-Баскет позмагається з Вінницею-МедУніверситетом за бронзу.

Також 22 квітня відбудеться третій матч півфіналу чоловічої Суперліги між Київ-Баскетом і БК Рівне.