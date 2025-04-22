Зірковий захисник Реала відновив тренування з м’ячем після піврічної перерви

Правий захисник Реала Дані Карвахаль сьогодні, 22 квітня, провів тренування із м’ячем.

Про це повідомляє Madrid Zone.

🚨 Dani Carvajal has started training WITH the ball. 🤍 pic.twitter.com/1nztetzqNU — Madrid Zone (@theMadridZone) April 22, 2025

Для Карвахаля це було перше тренування з м’ячем за більш ніж пів року. На початку жовтня минулого року він отримав розрив передньої хрестоподібної звʼязки, зовнішньої бокової звʼязки коліна, а також сухожилля підколінного м'яза правої ноги у матчі Ла Ліги проти Вільярреала.

Своє повернення до тренувань Карвахаль анонсував ще наприкінці березня. До травми 33-річний ветеран встиг взяти участь у 11 матчах Реала у всіх турнірах і відзначився у них 1 голом і 1 асистом.

Нагадаємо, Реал близький до підписання на правах вільного агента Трента Александера-Арнольда, який стане конкурентом Карвахаля за місце в складі команди.