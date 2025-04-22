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Зірковий захисник Реала відновив тренування з м’ячем після піврічної перерви

Олег Дідух — 22 квітня 2025, 18:01
Зірковий захисник Реала відновив тренування з м’ячем після піврічної перерви
Дані Карвахаль
ФК Реал

Правий захисник Реала Дані Карвахаль сьогодні, 22 квітня, провів тренування із м’ячем.

Про це повідомляє Madrid Zone.

Для Карвахаля це було перше тренування з м’ячем за більш ніж пів року. На початку жовтня минулого року він отримав розрив передньої хрестоподібної звʼязки, зовнішньої бокової звʼязки коліна, а також сухожилля підколінного м'яза правої ноги у матчі Ла Ліги проти Вільярреала.

Своє повернення до тренувань Карвахаль анонсував ще наприкінці березня. До травми 33-річний ветеран встиг взяти участь у 11 матчах Реала у всіх турнірах і відзначився у них 1 голом і 1 асистом.

Нагадаємо, Реал близький до підписання на правах вільного агента Трента Александера-Арнольда, який стане конкурентом Карвахаля за місце в складі команди.

Карвахаль Реал Мадрид

Карвахаль

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