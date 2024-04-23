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Жіру завершує перехід у клуб МЛС

Вчора 23:23 126 0
Жіру завершує перехід у клуб МЛС
Фото - Getty Images
#Мілан, #Футбольні трансфери, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Ольв'є Жіру влітку стане гравцем Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Француз найближчим часом підпише угоду з клубом МЛС. Контракт діятиме до кінця 2025 року.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

У поточному сезоні нападник провів 42 матчів за Мілан в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 9 асистів.

Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.

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