Жіру завершує перехід у клуб МЛС

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Ольв'є Жіру влітку стане гравцем Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Француз найближчим часом підпише угоду з клубом МЛС. Контракт діятиме до кінця 2025 року.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!



Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.



Giroud will leave AC Milan as free agent.



Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

У поточному сезоні нападник провів 42 матчів за Мілан в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 9 асистів.

Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.