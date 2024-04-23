Жіру завершує перехід у клуб МЛС

Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Ольв'є Жіру влітку стане гравцем Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Француз найближчим часом підпише угоду з клубом МЛС. Контракт діятиме до кінця 2025 року.
Перехід відбудеться на правах вільного агента.
🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.
Giroud will leave AC Milan as free agent.
Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h
У поточному сезоні нападник провів 42 матчів за Мілан в усіх турнірах. На рахунку форварда — 15 голів та 9 асистів.
Зазначимо, що в американському клубі виступає колишній партнер форварда по збірній Франції Уго Льоріс.