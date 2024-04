Жіру завершує перехід у клуб МЛС

Нападник Мілана Ольв'є Жіру влітку стане гравцем Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Француз найближчим часом підпише угоду з клубом МЛС. Контракт діятиме до кінця 2025 року.

Перехід відбудеться на правах вільного агента.

