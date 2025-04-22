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Визначився наступний суперник брата Тайсона Ф'юрі

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 20:52
Визначився наступний суперник брата Тайсона Ф'юрі
Томмі Ф’юрі
Getty Images

Брат Тайсона Ф'юрі Томмі (10-0, 4 КО) наступний бій проведе з боснійцем Кенаном Ханджаличем (4-1, 3 КО).

Про це повідомляє Crossover Boxing News.

Поєдинок відбудеться 9 травня на стадіоні "MTK Sport Parkу" у Будапешті, Угорщина.

В андекарді брат британця Роман (4-0, 1 КО) проведе бій проти Йосипа Пебара (7-5, 0 КО).

Нагадаємо, востаннє 25-річний Томмі виходив у ринг у 2023 році, коли одноголосним рішенням суддів переміг блогера KSI.

Раніше він кинув виклик Джейку Полу, якого здолав у лютому того ж 2023 року.

Томмі Ф'юрі

Томмі Ф'юрі

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