Визначився наступний суперник брата Тайсона Ф'юрі

Брат Тайсона Ф'юрі Томмі (10-0, 4 КО) наступний бій проведе з боснійцем Кенаном Ханджаличем (4-1, 3 КО).

Про це повідомляє Crossover Boxing News.

Поєдинок відбудеться 9 травня на стадіоні "MTK Sport Parkу" у Будапешті, Угорщина.

В андекарді брат британця Роман (4-0, 1 КО) проведе бій проти Йосипа Пебара (7-5, 0 КО).

Нагадаємо, востаннє 25-річний Томмі виходив у ринг у 2023 році, коли одноголосним рішенням суддів переміг блогера KSI.

Раніше він кинув виклик Джейку Полу, якого здолав у лютому того ж 2023 року.