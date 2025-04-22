Барклі: Гаррісону треба прийняти поразку, припинити ходити на пресконференції та говорити про Дончича

Дворазовий олімпійський чемпіон у складі збірної США Чарльз Барклі порадив генеральному менеджеру Далласа Ніко Гаррісону перестати виступати на пресконференціях.

Слова 62-річної легенди наводить BasketNews.

Нещодано відбулася ще одна пресконференція за участю Гаррісон, під час якої він заявив, що не знав, наскільки важливим був Лука Дончич для фанатів Маверікс.

Після низки дивних відповідей Гаррісона Барклі висловив думку, що генменеджеру Далласа треба на деякий час замовкнути, бо своїми відповідями він робить ситуацію в клубі тільки гіршою.

"Ніко Гаррісон, послухай, друже, я вважаю тебе своїм другом. Я бажаю тобі тільки найкращого, я вважаю, що минулого року ти чудово попрацював з Мавс. Мужик, не ходи більше на пресконференції. Я навіть не знаю, що ти робиш, справді не знаю. Я співчуваю тобі, але не маю жодного уявлення про те, що ти намагаєшся зробити. Ця війна закінчилася, брате, прийми поразку, бережи свою роботу, бережи здоров'я своєї команди, але, мужик, не давай більше ніяких інтерв'ю", – сказав Барклі.

Раніше Чарльз Барклі попередив Лейкерс про наслідки, якщо команда з Дончичем та ЛеБроном програє в першому раунді плейоф НБА.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, визначилися фіналісти Суперілиги України, а також команди, які змагатимуться за бронзові медалі чемпіонату.