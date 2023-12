Лос-Анджелес оголосив про підписання легенди Тоттенгема Льоріса

Лос-Анджелес підписав французького голкіпера Тоттенгема Уго Льоріса.

Про це повідомляє офіційний сайт американського клубу.

Контракт розрахований до кінця 2024 роки. Він передбачає опцію продовження ще на 2 роки.

Льоріс провів у Тоттенгемі 11 років.

We can confirm that Hugo Lloris will depart the Club on a permanent transfer to MLS side Los Angeles FC.



After 447 appearances for us and establishing himself as a modern day great, we wish Hugo all the very best for the future 🤍