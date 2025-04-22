Боруссія Дортмунд хоче домовитися з Челсі про трансфер хавбека

Хавбек Челсі Карні Чуквуемека може провести наступний сезон у складі дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На початку лютого цього року "джмелі" орендували 21-річного англійця до кінця поточного сезону за 2,4 мільйона євро.

Виступи півзахисника вразили тренерський штаб німецького клубу, який тепер хоче зберегти футболіста у себе.

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За інформацією джерела, Боруссія збирається розпочати переговори з Челсі щодо майбутнього Чуквуемеки. Колектив з Дортмунда розраховує на гравця в наступному сезоні. Проте ще невідомо, чи буде це повноцінний трансфер або оренда на сезон.

У Німеччині Карні Чуквуемека провів 10 матчів, у яких відзначився одним голом. На його рахунку також 5 ігор у складі Челсі в першій частині сезону.

Раніше стало відомо, що одноклубник Чуквуемеки Михайло Мудрик пройшов поліграф, щоб довести, що він не вживав допінг свідомо.