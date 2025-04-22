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В УАФ пояснили тривалий перегляд ВАР на матчі Шахтар – Колос

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 20:39
В УАФ пояснили тривалий перегляд ВАР на матчі Шахтар – Колос
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) пояснив скасований гол півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка у матчі проти Колоса (2:4).

Про це повідомляє УАФ.

На 59-й хвилині гри Бондаренко зрівняв рахунок у зустрічі. Перевірка арбітру ВАР Клими Заброди на факт офсайду тривала майже 10 хвилин – до 69-ї хвилини. Гол у підсумку не зарахували.

"Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри — положенням "поза грою" у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота).

У цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями Шахтаря було виявлено втручання у гру гравця Шахтаря №6 (Марлон Гомес – прим.), який перебував у положенні "поза грою", після чого було забито м’яч у ворота Колоса", – йдеться в повідомленні.

Тривалий перегляд ВАР пояснили технічними проблемами.

"У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення "поза грою" у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу", – зазначили в УАФ.

Нагадаємо, Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Після гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич розкритикував роботу арбітрів.

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