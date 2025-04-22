Визначилися фіналісти Суперліги та учасники бронзового фіналу

У вівторок, 22 квітня, стали відомі пари команд української Суперліги, які зіграють у фінальній серії та у бронзовому протистоянні.

Першим фіналістом турніру став Дніпро, який у двох матчах обіграв Черкаські Мавпи та відправив суперника змагатися за бронзові медалі чемпіонату України.

Інша півфінальна серія затягнулася на три гри. Після обміну перемогами Київ-Баскет здолав Рівне та приєднався до дніпрян у фіналі. Рівненський колектив у свою чергу сперечатиметься з Черкаськими Мавпами за "бронзу".

Плейоф Суперліги України сезону-2024/25

Фінал

Дніпро – Київ-Баскет

"Бронзовий" фінал

Черкаські Мавпи – Рівне

ФБУ

Перші два матчі фіналу між Дніпром та Київ-Баскетом пройдуть 27 та 30 квітня. За необхідності третя гра відбудеться 3 травня.

Аналогічні матчі "бронзового" фіналу проходитимуть на день раніше: 26 та 29 квітня, третя гра – 2 травня.

Раніше стало відомо, хто зіграє у фінальній серії жіночої української Суперліги з баскетболу.