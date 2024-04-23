Мудрик — у старті Челсі на матч з Арсеналом Зінченка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 Арсенал прийматиме Челсі.

Український півзахисник "синіх" Михайло Мудрик розпочне матч з перших хвилин. Для нього це буде 36 гра в сезоні в усіх турнірах. На рахунку вінгера — 6 голів та 2 асисти.

Водночас оборонець "канонірів" Олександр Зінченко втретє поспіль залишився на лаві запасних.

Арсенал

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Tomiyasu returns

⚖️ Partey in the middle

⚡️ Havertz leads the line



Let's seize the opportunity, Gunners 👊 pic.twitter.com/aOiWCkh43k — Arsenal (@Arsenal) April 23, 2024

Челсі

Початок — о 22:00 за київським часом. Поєдинок можна дивитися на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, а Челсі посідає дев'яту сходинку.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.