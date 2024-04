Мудрик — у старті Челсі на матч з Арсеналом Зінченка

У матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 Арсенал прийматиме Челсі.

Український півзахисник "синіх" Михайло Мудрик розпочне матч з перших хвилин. Для нього це буде 36 гра в сезоні в усіх турнірах. На рахунку вінгера — 6 голів та 2 асисти.

Водночас оборонець "канонірів" Олександр Зінченко втретє поспіль залишився на лаві запасних.

