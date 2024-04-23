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Мудрик — у старті Челсі на матч з Арсеналом Зінченка

Сьогодні 21:11 136 0
Мудрик — у старті Челсі на матч з Арсеналом Зінченка
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 Арсенал прийматиме Челсі. 

Український півзахисник "синіх" Михайло Мудрик розпочне матч з перших хвилин. Для нього це буде 36 гра в сезоні в усіх турнірах. На рахунку вінгера — 6 голів та 2 асисти.

Водночас оборонець "канонірів" Олександр Зінченко втретє поспіль залишився на лаві запасних.

Арсенал

Челсі

Початок — о 22:00 за київським часом. Поєдинок можна дивитися на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, а Челсі посідає дев'яту сходинку.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та став першим фіналістом Кубку Англії.

Раніше ми повідомляли, що Арсенал може підписати гравця на позицію Зінченка.

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