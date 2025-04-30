Мені треба грати краще: О'Салліван оцінив свої шанси стати чемпіоном світу

Легенда снукеру Ронні О'Салліван вважає, що має почати грати краще, щоб претендувати на перемогу на World Snooker Champoinship 2025.

Про це "ракета" сказав у коментарі для Metro.co.uk.

"Я знаю, що мені доведеться грати набагато краще. Мені треба забивати довгі кулі. І просто вдосконалюватись у цій галузі", – сказав Ронні.

49-річний О'Салліван до чемпіонату світу в офіційних матчах не грав із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

На цьогорічному чемпіонаті світу Ронні у першому колі здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4). Для О'Саллівана це вже рекордний 23-й чвертьфінал у театрі "Крусібл". За кар'єру він 7 разів ставав чемпіоном світу.

Також у легендарного гравця поцікавилися, коли він уперше відчув, що не грає на високому рівні. Англієць визнав, що про це його змусила задуматися поразка від бельгійця Луки Бреселя в 1/4 фіналу 2023 року.

"Я думаю, коли Лука обіграв мене тут, я справді все зрозумів. Я подумав: "Вау". Мені здавалося, що зможу відігратися. Але упродовж двох років я цього не зробив. Коли я виграв у 2020 році, я не був чудовий. Але загалом я грав непогано. А відколи Лука влаштував мені гарну засідку, все стало просто жахливо", – додав Ронні.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.