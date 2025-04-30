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Відбулося жеребкування матчів плейоф за перше і третє місця Другої ліги

Олексій Мурзак — 30 квітня 2025, 17:13
Відбулося жеребкування матчів плейоф за перше і третє місця Другої ліги

У середу, 30 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ПФЛ.

За підсумками сформувалися такі пари:

Матч за перше місце

Переможець групи Б – переможець групи А (базова дата 23 травня)

Переможець групи А – переможець групи Б (30 травня)

Матч за третє місце

Друге місце групи Б – друге місце групи А (23 травня)

Друге місце групи А – друге місце групи Б (30 травня)

Етап плейоф складається з двох матчів – по одному на полі кожної з команд-учасниць. Базові дати проведення матчів 23 та 30 травня 2025 року.

Standings provided by Sofascore
Standings provided by Sofascore

Раніше Виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.

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