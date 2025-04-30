Відбулося жеребкування матчів плейоф за перше і третє місця Другої ліги
У середу, 30 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25.
Про це повідомила пресслужба ПФЛ.
За підсумками сформувалися такі пари:
Матч за перше місце
Переможець групи Б – переможець групи А (базова дата 23 травня)
Переможець групи А – переможець групи Б (30 травня)
Матч за третє місце
Друге місце групи Б – друге місце групи А (23 травня)
Друге місце групи А – друге місце групи Б (30 травня)
Етап плейоф складається з двох матчів – по одному на полі кожної з команд-учасниць. Базові дати проведення матчів 23 та 30 травня 2025 року.
Раніше Виконком УАФ визначив базову дату початку нового сезону чемпіонату України та вирішив долю матчу за Суперкубок.