Відбулося жеребкування матчів плейоф за перше і третє місця Другої ліги

У середу, 30 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ПФЛ.

За підсумками сформувалися такі пари:

Матч за перше місце

Переможець групи Б – переможець групи А (базова дата 23 травня)

Переможець групи А – переможець групи Б (30 травня)

Матч за третє місце

Друге місце групи Б – друге місце групи А (23 травня)

Друге місце групи А – друге місце групи Б (30 травня)

Етап плейоф складається з двох матчів – по одному на полі кожної з команд-учасниць. Базові дати проведення матчів 23 та 30 травня 2025 року.

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

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