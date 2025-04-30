Завацька невдало стартувала на 100-тисячнику ITF у Німеччині

Катаріна Завацька (280) не змогла подолати перше коло турніру серії ITF W100, що проходить у німецькому Вісбадені.

Українка за 1 годину 27 хвилин поступилася польці Катажині Каві (152), з рахунком 4:6, 2:6.

Завацька за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W100, Wiesbaden

Вісбаден, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $100,000

Перше коло, 30 квітня

Катажина Кава (Польща) – Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Кава зіграє з Терезою Валентовою (186, Чехія).

Нагадаємо, що минулого тижня Завацька дійшла до фіналу 60-тисячника у швейцарському К'яссо, де поступилася австрійці Юлії Грабер.