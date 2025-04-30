Завацька невдало стартувала на 100-тисячнику ITF у Німеччині
Катаріна Завацька
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Катаріна Завацька (280) не змогла подолати перше коло турніру серії ITF W100, що проходить у німецькому Вісбадені.
Українка за 1 годину 27 хвилин поступилася польці Катажині Каві (152), з рахунком 4:6, 2:6.
Завацька за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 2 помилки на подачі та 5 брейків.
ITF W100, Wiesbaden
Вісбаден, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Перше коло, 30 квітня
Катажина Кава (Польща) – Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 6:2
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Кава зіграє з Терезою Валентовою (186, Чехія).
Нагадаємо, що минулого тижня Завацька дійшла до фіналу 60-тисячника у швейцарському К'яссо, де поступилася австрійці Юлії Грабер.