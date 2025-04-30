Аталанта отримала нового технічного спонсора

Італійська Аталанта оголосила про підписання угоди з новим технічним спонсором. Ним стала компанія New Balance.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Бергамо.

Угода набере чинності 1 липня поточного року. В якості технічного спонсора Аталанти New Balance замінить іспанську компанію Joma.

До 2024 року з Joma співпрацювала збірна України, проте сторони не продовжили співпрацю через роботу іспанців на російському ринку.

За інформацією ЗМІ, угода з Joma приносила Аталанті 2,5 мільйона євро на рік, контракт із New Balance буде більш вигідним із економічної точки зору.

Раніше повідомлялося про те, що форвард Аталанти Адемола Лукман може влітку поточного року повернутися в АПЛ. Ним цікавляться Челсі, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.