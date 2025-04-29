Якщо він влучить – ви будете вбиті: Гвоздик назвав боксера з найсильнішим ударом

Український боксер Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО), який спарингував із Саулем Альваресом і бився проти Артура Бетербієва, визнав, що найсильніший удар був у канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Про це Гвоздик сказав у коментарі для BoxingScene.

"Найсильнішим ударником, з яким я коли-небудь був на рингу, був Адоніс Стівенсон, але він не був найкращим боксером, з яким я бився. Ним був Бетербієв. Але якщо говорити про силу одного удару, то це був Стівенсон. Його удари були потужними та різкими. Проблема Стівенсона полягає в тому, що він не дуже багато кидає ударів. Він просто дивиться, чекає. А потім, якщо ви моргнете, можете заплющити очі і до побачення. Бо якщо він завдасть потужного удару, ви точно будете вбиті. Але він кидає лише кілька таких панчів за раунд. Тож, в принципі, саме за цим я весь час і спостерігав", – сказав Гвоздик.

Українець провів бій проти Стівенсона у грудні 2018 року. Поєдинок завершився нокаутом Адоніса в 11 раунді.

Нагадаємо, раніше Гвоздик назвав список бажаних суперників.