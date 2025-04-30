Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гравець Ювентуса розійшовся із найсексуальнішою футболісткою світу

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 16:42
Гравець Ювентуса розійшовся із найсексуальнішою футболісткою світу
Аліша Леманн
Instagram

Півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс розійшовся зі своєю дівчиною Алішею Леманн, яку багато хто вважає найсексуальнішою футболісткою світу.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, причиною розриву стосунків пари стали різні плани на майбутнє. Дуглас Луїс хоче покинути Ювентус наприкінці поточного сезону, в той час як Леманн грає за жіночу команду туринців і змінювати клуб не хоче.

Дуглас Луїс після переходу в Ювентус не зумів стати гравцем основи у новій команді та взяв у поточному сезоні участь лише у 23 матчах, не відзначившись жодною результативною дією. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри 26-річного бразильця є Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, влітку 2024 року пара синхронно перейшла із Астон Вілли в Ювентус. Леманн із жіночою команду туринців нещодавно стала чемпіоном Італії.

Ювентус Дуглас Луїс Аліша Леманн

Аліша Леманн

Найсексуальніша футболістка світу відсвяткувала перемогу у чемпіонаті Італії командним танцем
Одна з найкрасивіших футболісток світу розповіла про стосунки з одноклубницею
Якщо я хочу нанести макіяж – нанесу, – найсексуальніша футболістка світу розповіла про булінг в Інтернеті
Найсексуальніша футболістка світу виявила бажання стати моделлю після оголеної фотосесії
Найкрасивіша футболістка світу знялася у фотосесії з інопланетянином

Останні новини