Гравець Ювентуса розійшовся із найсексуальнішою футболісткою світу

Півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс розійшовся зі своєю дівчиною Алішею Леманн, яку багато хто вважає найсексуальнішою футболісткою світу.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, причиною розриву стосунків пари стали різні плани на майбутнє. Дуглас Луїс хоче покинути Ювентус наприкінці поточного сезону, в той час як Леманн грає за жіночу команду туринців і змінювати клуб не хоче.

Дуглас Луїс після переходу в Ювентус не зумів стати гравцем основи у новій команді та взяв у поточному сезоні участь лише у 23 матчах, не відзначившись жодною результативною дією. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри 26-річного бразильця є Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, влітку 2024 року пара синхронно перейшла із Астон Вілли в Ювентус. Леманн із жіночою команду туринців нещодавно стала чемпіоном Італії.