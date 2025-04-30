Олин з лідерів Ліверпуля планує продовжити контракт з клубом

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер готовий продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Його чинний контракт діє до літа 2027 року. Раніше з’являлися чутки, що Ліверпуль може розглянути продаж гравця вже цього літа, щоб отримати максимальний прибуток, поки його вартість залишається високою.

На це вплинуло і минулорічне підписання Георгія Мамардашвілі – грузинський воротар перейшов із Валенсії за 29,5 мільйонів фунтів, але він залишився в іспанському клубі ще на один сезон на правах оренди.

У поточному сезоні бразилець провів 31 матч за Ліверпуль в усіх турнірах, пропустивши 24 голи та 13 разів зберігши свої ворота "сухими".

Бразилець став гравцем "червоних" у 2018 році, перейшовши за 56 мільйонів фунтів із Роми. Він став другим найдорожчим голкіпером в історії футболу після Кепи Аррісабалаги. З того часу він допоміг Ліверпулю здобути вісім трофеїв.

Нагадаємо, 27 квітня Ліверпуль достроково став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги.