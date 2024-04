Керівництво ПСЖ незадоволене рівнем гри зіркового центрального захисника команди Мілана Шкріньяра.

Про це повідомляє L'Equipe.

Влітку 2024 року ПСЖ збирається продати 29-річного словака і підписати йому на заміну іншого центрального захисника.

Мілан Шкріньяр перейшов у ПСЖ влітку минулого року з міланського Інтера на правах вільного агента. У нинішньому сезоні захисник провів за чемпіонів Франції 27 матчів у всіх турнірах і відзначився в них 1 забитим голом.

🚨🚨| NEW: Milan Skriniar could be 𝐒𝐎𝐋𝐃 this summer. Internally, PSG is not satisfied with him and is reportedly looking for a new central defender.



[@lequipe] pic.twitter.com/ucdMqvVUG8