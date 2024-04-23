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ПСЖ збирається продати Шкріньяра

Сьогодні 19:29 73 0
ПСЖ збирається продати Шкріньяра
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Керівництво ПСЖ незадоволене рівнем гри зіркового центрального захисника команди Мілана Шкріньяра.

Про це повідомляє L'Equipe.

Влітку 2024 року ПСЖ збирається продати 29-річного словака і підписати йому на заміну іншого центрального захисника.

Мілан Шкріньяр перейшов у ПСЖ влітку минулого року з міланського Інтера на правах вільного агента. У нинішньому сезоні захисник провів за чемпіонів Франції 27 матчів у всіх турнірах і відзначився в них 1 забитим голом.

Нагадаємо, в останньому матчі Ліги 1 ПСЖ вдома розгромив Ліон.

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