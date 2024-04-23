Джерело - Чемпіон.
Керівництво ПСЖ незадоволене рівнем гри зіркового центрального захисника команди Мілана Шкріньяра.
Про це повідомляє L'Equipe.
Влітку 2024 року ПСЖ збирається продати 29-річного словака і підписати йому на заміну іншого центрального захисника.
Мілан Шкріньяр перейшов у ПСЖ влітку минулого року з міланського Інтера на правах вільного агента. У нинішньому сезоні захисник провів за чемпіонів Франції 27 матчів у всіх турнірах і відзначився в них 1 забитим голом.
🚨🚨| NEW: Milan Skriniar could be 𝐒𝐎𝐋𝐃 this summer. Internally, PSG is not satisfied with him and is reportedly looking for a new central defender.— CentreGoals. (@centregoals) April 20, 2024
[@lequipe] pic.twitter.com/ucdMqvVUG8
Нагадаємо, в останньому матчі Ліги 1 ПСЖ вдома розгромив Ліон.