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ПСЖ вдома розгромив Ліон, Брест поступився Монако: результати матчів Ліги 1

Вчора 23:57 358 0
ПСЖ вдома розгромив Ліон, Брест поступився Монако: результати матчів Ліги 1
#Брест, #Ліон, #Марсель, #Мец, #Монако, #ПСЖ, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру французької Ліги 1 відбулося шість поєдинків. 

Чемпіонат Франції — Ліга 1
30 тур, 21 квітня

Реймс — Монпельє 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Саньян, 1:1 - 66 Агбаду. 1:2 - 86 Аль-Тамарі

Гавр — Мец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 46 Мікаутадзе

Лілль — Страсбур 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Девід

Брест — Монако 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Закарія, 0:2 - 48 Мінаміно

Тулуза — Марсель 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Онана, 1:1 - 45+1 Ніколайсен, 2:1 - 82 Гбоо, 2:2 - 90+6 Мумбанья

ПСЖ — Ліон 4:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 3 Матич (авт), 2:0 - 6 Бералдо, 3:0 - 32 Рамос, 3:1 - 37 Нуама, 4:1 - 42 Рамос

Раніше Ніцца розгромно перемогла Лор'ян.

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