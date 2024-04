Стало відомо, чи залишиться Піолі в Мілані

Головного тренера Мілана Стефано Піолі звільнять після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що попри усі заяви у ЗМІ, керівництво клубу вже займається пошуками нового наставника.

🔴⚫️ Stefano Pioli will be sacked by AC Milan board at the end of the season despite public statements after the Derby.



AC Milan are already looking for new manager. pic.twitter.com/lwHODAA2lk