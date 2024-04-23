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Стало відомо, чи залишиться Піолі в Мілані

Сьогодні 14:54 157 0
Стало відомо, чи залишиться Піолі в Мілані
#Мілан, #Стефано Піолі

Джерело - Чемпіон.

Головного тренера Мілана Стефано Піолі звільнять після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що попри усі заяви у ЗМІ, керівництво клубу вже займається пошуками нового наставника.

Італійський спеціаліст очолює "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії.

Нагадаємо, напередодні підопічні Піолі поступилися Інтеру, який після цієї перемоги достроково виграв Серію А. Також нещодавно Мілан вилетів у чвертьфіналі Ліги Європи від Роми.

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