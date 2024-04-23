Стало відомо, чи залишиться Піолі в Мілані

Джерело - Чемпіон.
Головного тренера Мілана Стефано Піолі звільнять після завершення поточного сезону.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що попри усі заяви у ЗМІ, керівництво клубу вже займається пошуками нового наставника.
🔴⚫️ Stefano Pioli will be sacked by AC Milan board at the end of the season despite public statements after the Derby.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
AC Milan are already looking for new manager. pic.twitter.com/lwHODAA2lk
Італійський спеціаліст очолює "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії.
Нагадаємо, напередодні підопічні Піолі поступилися Інтеру, який після цієї перемоги достроково виграв Серію А. Також нещодавно Мілан вилетів у чвертьфіналі Ліги Європи від Роми.