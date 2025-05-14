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Лідер Баєра провів переговори з Ліверпулем

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 19:22
Лідер Баєра провів переговори з Ліверпулем
Флоріан Вірц
Getty Images

Ліверпуль провів переговори з півзахисником Баєра Флоріаном Вірцем.

Про це повідомляє Kicker.

За інформацією видання, футболіст приватним літаком здійснив одноденну поїздку до Англії разом зі своїми батьками, які також є його радниками, щоб на місці оглянути умови потенційного нового клубу.

У квітні повідомлялося, що на гравця претендують три клуби – Реал Мадрид, Манчестер Сіті та Баварія. Пізніше сам хавбек заявив керівництву Баєра, що хоче перейти до мюнхенської команди, однак наставник "фармацевтів" Хабі Алонсо зізнався, що гравець розглядає й інші варіанти.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

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