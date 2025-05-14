Вибув через неактивність: The Ring виключив Ломаченка з рейтингу легкої ваги

Чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) виключили з рейтингу The Ring через неактивність.

Про це повідомляється на сайті журналу.

37-річний боксер у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Їх бій відбувся у травні минулого року, з того часу Лома не провів жодного бою.

Ще один українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) піднявся на восьму позицію у рейтингу легкої ваги.

Рейтинг The Ring у легкому дивізіоні:

Джервонта Девіс Кейшон Девіс Шакур Стівенсон Вільям Сепеда Реймонд Мураталла Енді Крус Френк Мартін Денис Берінчик Тевін Фармер Сем Ноукс

Нагадаємо, нещодавно Чемпіону стало відомо, що Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах. Наразі український боксер зайнятий продажем свого будинку в Каліфорнії, США.