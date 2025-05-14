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Вибув через неактивність: The Ring виключив Ломаченка з рейтингу легкої ваги

Олександр Булава — 14 травня 2025, 19:13
Вибув через неактивність: The Ring виключив Ломаченка з рейтингу легкої ваги
Василь Ломаченко
Getty Images

Чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) виключили з рейтингу The Ring через неактивність.

Про це повідомляється на сайті журналу.

37-річний боксер у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Їх бій відбувся у травні минулого року, з того часу Лома не провів жодного бою.

Ще один українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) піднявся на восьму позицію у рейтингу легкої ваги.

Рейтинг The Ring у легкому дивізіоні:

  1. Джервонта Девіс
  2. Кейшон Девіс
  3. Шакур Стівенсон
  4. Вільям Сепеда
  5. Реймонд Мураталла
  6. Енді Крус
  7. Френк Мартін
  8. Денис Берінчик
  9. Тевін Фармер
  10. Сем Ноукс

Нагадаємо, нещодавно Чемпіону стало відомо, що Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах. Наразі український боксер зайнятий продажем свого будинку в Каліфорнії, США.

The Ring Василь Ломаченко Денис Берінчик

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