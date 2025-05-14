Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірка Реала спростував чутки про бойкот матчу з Барселоною та можливий відхід з клубу

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 19:07
Зірка Реала спростував чутки про бойкот матчу з Барселоною та можливий відхід з клубу
Родріго
Getty Images

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго Гоес спростував останні чутки про те, що він пропустив матч проти Барселони через бажання залишити клуб.

Він назвав інформацію видання Marca повною нісенітницею.

"Дякую за всі ваші повідомлення підтримки. Я скоро повернуся. Годі вигадувати нісенітниці", – написав бразилець на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що на рахунку Родріго в нинішньому сезоні 10+13 за системою "гол+пас" у 50 матчах за "королівський клуб".

Також повідомлялося, що трансфер Гоеса після приходу Хабі Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса. 24-річним вінгером цікавиться Арсенал, а Реал уже виставив цінник на гравця.

Барселона Реал Мадрид Родріго Футбольні трансфери

Родріго

100-мільйоний гравець Реала бойкотував матч з Барселоною та хоче покинути клуб
Один із лідерів атаки Реала може повернутися на поле до гри з Барселоною
Реал встановив неймовірний цінник на Родріго
Воротар та три польові гравці: визначилися претенденти на нагороду гравець тижня Ліги чемпіонів
Беллінгем назвав найталановитішого гравця Реала

Останні новини