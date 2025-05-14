Зірка Реала спростував чутки про бойкот матчу з Барселоною та можливий відхід з клубу

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго Гоес спростував останні чутки про те, що він пропустив матч проти Барселони через бажання залишити клуб.

Він назвав інформацію видання Marca повною нісенітницею.

"Дякую за всі ваші повідомлення підтримки. Я скоро повернуся. Годі вигадувати нісенітниці", – написав бразилець на своїй сторінці в Instagram.

🚨 Rodrygo: “Thank you for all your messages and concerns. I’ll be back soon.



Stop making things up.” pic.twitter.com/jlv9eM8PP6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2025

Нагадаємо, що на рахунку Родріго в нинішньому сезоні 10+13 за системою "гол+пас" у 50 матчах за "королівський клуб".

Також повідомлялося, що трансфер Гоеса після приходу Хабі Алонсо все ж ймовірний, адже іспанець більше розраховує на Беллінгема, Мбаппе та Вінісіуса. 24-річним вінгером цікавиться Арсенал, а Реал уже виставив цінник на гравця.