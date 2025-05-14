Обміняти чи залишити в себе: Даллас визначився із долею першого піку драфту НБА-2025

Даллас Маверікс точно знають, що вони збираються робити зі своїм подарунком долі у вигляді першого піку драфту НБА 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 13 травня, техасці несподівано для багатьох виграли лотерею драфту, маючи всього 1,8% шансу на перемогу. Це дозволить команді Джейсона Кідда зробити перший вибір на майбутньому драфті, під яким, за прогнозом усіх аналітиків, піде зірка Дьюка Купер Флегг.

Після лотереї пішли припущення про те, що Даллас збирається із цим робити, оскільки цей пік можна вигідно використати для обміну суперзірки.

За словами генерального директора Мавс Ріка Велтса, клуб збирається залишити у себе перший пік та задрафтувати Флегга. При цьому франшиза не розглядатиме варіант із обміном вибору на суперзірку.

"Я не знаю, кого ми візьмемо, але якщо ми візьмемо його (Флегга), я думаю, що його резюме досить сильне. Кожного разу, коли він потрапляв у ситуацію, в якій всі сумнівалися, чи зможе він досягти успіху, він досягав успіху, і навіть більше", – сказав Велтс.

Нагадаємо, що драфт НБА 2025 року проходитиме 26 та 27 червня в Брукліні у "Барклайс Центрі".

Раніше стало відомо, наскільки важку травму отримав зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум.