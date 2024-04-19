Рома — Мілан 2:1: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відубувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи з футболу сезону-2023/24.

Рома, провівши більшу частину матчу в меншості, здолала Мілан в італійському дербі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Переможний гол у складі римлян забив Пауло Дібала.

Огляд

Ліга Європи з футболу

1/4 фіналу, матчі-відповіді

19 квітня

Рома — Мілан 2:1 (2:0) (перший матч - 1:0)

Голи: 1:0 - 12' Манчіні, 2:0 - 22' Дібала, 2:1 - 85' Габбія.

Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.

Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.