Рома — Мілан 2:1: огляд матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відубувся матч-відповідь чвертьфіналу Ліги Європи з футболу сезону-2023/24.
Рома, провівши більшу частину матчу в меншості, здолала Мілан в італійському дербі.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Переможний гол у складі римлян забив Пауло Дібала.
Огляд
Ліга Європи з футболу
1/4 фіналу, матчі-відповіді
19 квітня
Рома — Мілан 2:1 (2:0) (перший матч - 1:0)
Голи: 1:0 - 12' Манчіні, 2:0 - 22' Дібала, 2:1 - 85' Габбія.
Раніше ми повідомляли, що стали відомі всі учасники півфіналів Ліги конференцій та Ліги Європи.
Нагадаємо, напередодні також визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів.