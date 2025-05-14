Довела до сказу: Світоліна потужним камбеком змусила суперницю ламати ракетку

У чвертьфінальному матчі турніру в Римі Еліна Світоліна видала справжній камбек проти американки Пейтон Стернс, зумівши перевернути хід гри у другому сеті.

Після програного першого сету українка не здалася. Вона почала тиснути на суперницю, перехопила ініціативу, забігала по корту кожен м'яч і поступово повертала собі контроль над грою.

Читайте також : Фото Світоліна привітала фанатів із Днем матері, опублікувавши милі фото з мамою і донькою

Пейтон Стернс, яка на старті поєдинку виглядала впевнено, почала втрачати концентрацію та роздратовано реагувати на кожну помилку.

А кульмінація припала на завершальні гейми: після того як Світоліна виграла важливий розіграш і взяла гейм з брейком, емоції американки не витримали, і вона жбурнула ракетку об корт.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла в матчі четвертого кола турніру в Римі американку Даніель Коллінз.

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк поступилася перші ракетці світу у межах 1/4 фіналу змагань в Італії.