Довела до сказу: Світоліна потужним камбеком змусила суперницю ламати ракетку
У чвертьфінальному матчі турніру в Римі Еліна Світоліна видала справжній камбек проти американки Пейтон Стернс, зумівши перевернути хід гри у другому сеті.
Після програного першого сету українка не здалася. Вона почала тиснути на суперницю, перехопила ініціативу, забігала по корту кожен м'яч і поступово повертала собі контроль над грою.
Пейтон Стернс, яка на старті поєдинку виглядала впевнено, почала втрачати концентрацію та роздратовано реагувати на кожну помилку.
А кульмінація припала на завершальні гейми: після того як Світоліна виграла важливий розіграш і взяла гейм з брейком, емоції американки не витримали, і вона жбурнула ракетку об корт.
Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна впевнено перемогла в матчі четвертого кола турніру в Римі американку Даніель Коллінз.
Раніше повідомлялося, що Марта Костюк поступилася перші ракетці світу у межах 1/4 фіналу змагань в Італії.