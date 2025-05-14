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Це важливі матчі: Ребров – про участь збірної України на турнірі у Канаді

Олександр Булава — 14 травня 2025, 18:58
Це важливі матчі: Ребров – про участь збірної України на турнірі у Канаді
Сергій Ребров
UAF

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив важливість участі у Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, що відбудеться у Торонто.

Цитує тренера UA-Football.

"Все відбуватиметься як завжди, за планом – так, як і підготовці до інших матчів. Я вважаю, що навіть попри те, що заплановані нашою збірною ігри мають статус товариських, вони є важливими. Адже їх проведення передуватиме старту матчам відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року.

Ми серйозно підходимо до цих ігор, і підготовка до них вже ведеться відтоді, як були зіграні наші поєдинки з Бельгією", – зазначив Ребров.

Нагадаємо, на турнірі "синьо-жовті" 7 червня зіграють проти Канади, а 10 червня команда Сергія Реброва поміряється силами з Новою Зеландією.

У турнірі нараховується три очки за перемогу, одне очко за нічию та два очки за перемогу в серії пенальті.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

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