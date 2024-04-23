Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) і колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вважає, що півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков дуже здібний гравець, який зможе повністю розкрити свій потенціал у чемпіонатах Італії або Англії.

Про це у X (колишній Twitter) написав відомий італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Судаков — дуже цікавий гравець. Динамічний футболіст, який може виступати на кількох позиціях. Я вперше викликав його в національну збірну три роки тому. Він великий талант, який зможе зробити значний прогрес, якщо піерейде грати в Серію А або АПЛ, — цитує слова очільника УАФ інсайдер.

#Shevchenko a TS: “#Sudakov è un giocatore molto interessante: calciatore dinamico che può fare più ruoli. L’avevo chiamato io per primo 3 anni fa in Nazionale. È un grande talento che può fare un grande salto di qualità se dovesse andare a giocare in #SerieA o #PremierLeague” 🇺🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2024

Раніше ми повідомляли, що Клуби АПЛ матимуть більше можливостей підписати Судакова влітку.

Нагадаємо, в межах перенесеного матчу 10 туру донецька команда обіграла Зорю. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на одне очко.