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Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ

Сьогодні 12:17 263 0
Шевченко: Судаков зможе зробити значний прогрес, якщо перейде грати в Серію А або АПЛ
#Андрій Шевченко, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) і колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вважає, що півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков дуже здібний гравець, який зможе повністю розкрити свій потенціал у чемпіонатах Італії або Англії.

Про це у X (колишній Twitter) написав відомий італійський журналіст Фабріціо Романо.

"Судаков — дуже цікавий гравець. Динамічний футболіст, який може виступати на кількох позиціях. Я вперше викликав його в національну збірну три роки тому. Він великий талант, який зможе зробити значний прогрес, якщо піерейде грати в Серію А або АПЛ, — цитує слова очільника УАФ інсайдер.

Раніше ми повідомляли, що Клуби АПЛ матимуть більше можливостей підписати Судакова влітку.

Нагадаємо, в межах перенесеного матчу 10 туру донецька команда обіграла Зорю. Наразі підопічні Маріно Пушича посідають першу сходинку в турнірній таблиці та випереджають друге Динамо на одне очко.

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