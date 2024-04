Президент Української асоціації футболу (УАФ) і колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вважає, що півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков дуже здібний гравець, який зможе повністю розкрити свій потенціал у чемпіонатах Італії або Англії.

Про це у X (колишній Twitter) написав відомий італійський журналіст Фабріціо Романо.

#Shevchenko a TS: “#Sudakov è un giocatore molto interessante: calciatore dinamico che può fare più ruoli. L’avevo chiamato io per primo 3 anni fa in Nazionale. È un grande talento che può fare un grande salto di qualità se dovesse andare a giocare in #SerieA o #PremierLeague” 🇺🇦