Ексзахисник Металіста втратив квартиру внаслідок російського обстрілу

Колишній футболіст Металіста та Чорноморця Денис Колчин, який нині є наставником молодіжної команди Руха, втратив квартиру внаслідок російського обстрілу по Одесі.

Про це він повідомив у коментарі для пресслужби львівського клубу.

Кочин повідомив, що інцидент стався 1 травня, з його родини ніхто не постраждав, проте старший син тренера вцілів завдяки випадковості: він не зміг повернутися додому вчасно.

" Цієї ночі російський "шахед" влучив у мою квартиру в Одесі. Вона повністю зруйнована, але, на щастя, ніхто не загинув. Мій старший син не зміг вчасно потрапити додому і завдяки цьому залишився живий. Тож принагідно хочу подякувати нашим воїнам за те, що ми маємо змогу грати у футбол.

Треба цінувати, що ми можемо працювати та займатись своєю улюбленою справою. Але найголовніша цінність – життя та здоров’я рідних і близьких. Звісно, дуже прикро що сталась така ситуація і наслідки серйозні. Тому я наголосив, що наші гравці зобов’язані цінувати умови, які для них тут створені", – сказав Колчин.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця в Одесі напередодні матчу 19 туру УПЛ проти Лівого берега. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.