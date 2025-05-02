Дубль Чачуа та два автоголи: огляд матчу Лівий берег – Карпати

Львівські Карпати на виїзді змогли переграти столичний Лівий берег у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Дублем у складі гостей відзначився Амбросій Чачуа. Також у грі було забито два автоголи – м'ячі у власні ворота на рахунку Бабогло та Якиміва.

Таким чином львів'яни покращили жахливу статистику матчів на виїзді – підопічні Лупашка у поточному сезоні за межами Львова обіграла тільки відвертих аутсайдерів ліги: Інгулець і Чорноморець

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 2 травня

Лівий берег – Карпати 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 31 Чачуа, 1:1 – 33 Синиця, 1:2 – 59 Чачуа, 1:3 – 63 Якимів (автогол), 2:3 – 72 Бабогло (автогол)

Лівий берег: Механів, Соколов (Астахов, 70, Різник, 81), Якимів, Самар, Сідней, Банада, Дієго, Синиця, Шастал (Войцеховський, 69), І. Когут (Галас, 46), Сухоручко.

Карпати: Кінарейкін, Танда (Адамюк, 46), Стецьков (Полегенько, 51), Бабогло, Мірошніченко, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Костенко (Федор, 85), Підлепенець (Очеретько, 46), Ігор Невес (Краснопір, 75).

Попередження: Самар, 5, Когут І., 45+1, Дієго, 58, Шастал, 67, Синиця, 89 – Альварес, 8, Бруніньйо, 21, Костенко, 66, Кінарейкін, 90+4, Полегенько, 90+5.

Вилучення: Альварес, 19.

Карпати після перемоги над Лівим берегом набирають 43 пункти і продовжують боротьбу з Поліссям та Кривбасом за четверту сходинку. Лівий берег з 23 пунктами перебуває у зоні перехідних матчів (14-те місце).